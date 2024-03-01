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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو السعودية | الهلال والاتحاد بالقوة الضاربة في قمة دوري روشن

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدربا الهلال والاتحاد، التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو السعودي، التي تقام بعد قليل من مساء اليوم الجمعة.

ويغيب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هداف الهلال، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، ويدفع جيسوس بصالح الشهري بدلا منه في مركز رأس الحربة.

ويعد الاعتماد على الشهري بمثابة المفاجأة، خصوصا في ظل ابتعاد المهاجم عن التشكيل الأساسي لفترة طويلة، حيث كانت التوقعات تشير للدفع بالبرازيلي مالكوم أوليفيرا في هذا المركز. في المقابل، يفتقد الاتحاد عددا من العناصر الأساسية، أبرزها كريم بنزيما، وعمر هوساوي، وفواز الصقور للإصابة، وسعد الموسى للإيقاف، وجواو فيليبي "جوتا" لعدم اكتمال جاهزيته.

ويعود لويز فيليبي لتشكيل الاتحاد لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل كأس العالم للأندية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتمد جاياردو على 3 لاعبين في قلب الدفاع، إذ يدفع بالقائد أحمد حجازي، وحسن كادش بجوار فيليبي. ويلعب البرازيلي رومارينيو بجوار المغربي عبدالرزاق حمدالله في خط الهجوم، تعويضا لغياب بنزيما. ويستضيف الهلال غريمه اتحاد جدة على ملعب "المملكة أرينا" في قمة الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 6 نقاط، بعد تعثر الفريق الأصفر بالتعادل مع الحزم مساء أمس الخميس. ويسعى الهلال لتحقيق انتصاره رقم 15 على التوالي في الدوري، من أجل الابتعاد بالصدارة بفارق 9 نقاط.

من جانبه، يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن التعاون رابع الترتيب، بعد تعادل الذئاب مع الوحدة أمس الخميس.

ويأمل العميد في إيقاف سلسلة الهلال بفوز يعيده إلى المربع الذهبي للجدول، لأول مرة منذ فترة طويلة.

التشكيل الرسمي للهلال

 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم أوليفيرا

خط الهجوم: صالح الشهري

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن كادش

خط الوسط: زكريا هوساوي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو

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