إسقاط 7 مسيرات.. بيان هام لوزارة الدفاع السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، عن نجاح الدفاعات الجوية السورية في إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة في ريفي ادلب والرقة، كانت تحاول الاعتداء على نقاط عسكرية ومدنية.

وبحسب الدفاع السورية؛ فقد قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب والرقة تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية.

وأشارت الوزارة السورية إلى أن الطائرات حاولت الاعتداء على النقاط العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة، لافتة إلى أن 2 من الطائرات تبين أنها أمريكية الصنع.