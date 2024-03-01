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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعداد لرمضان .. افتتاح 5 مساجد فى قرى أبوقرقاص والمنيا

افتتاح 5 مساجد بالمنيا
افتتاح 5 مساجد بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد و الساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات و أداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة و التعقيم و الالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل .

وفى سياق متصل، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة  عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح  مسجدى الرحمن ومبارك بقرية القرايشة وعزبة محمد ربيع التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بحضور ممثلى وزارة الأوقاف.

كما أناب تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص لافتتاح 3 مساجد بمجلس قروى بنى عبيد منها مسجدا ( البرادعة والوسطانى ) بقرية بنى سعيد و مسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن، و يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

الاستعداد لرمضان استقبال المصلين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرى ومراكز المحافظة وزارة الأوقاف

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