رياضة القليوبية تكرم أبطال الجمهورية في الكونغفو والكاراتيه

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل تكريم أبطال الكونغفو والكاراتيه بنادى طوخ الرياضى ، والذى أقيم اليوم الجمعة بمقر النادى والاجهزة الفنية والإدارية لفرق الكاراتيه والكونغفو .

تتضمن الحفل ، تكريم فريق الكونغفو الحاصل على كاس بطولة الساندا والاساليب وحصد 28 ميدالية متنوعة ، بالاضافة للحصول على كأس بطولة عيد الربيع الصيني وحصد 22 ميدالية متنوعة ، كما تم تكريم فريق الكاراتيه التقليدي الحاصلين على المركز الأول لكأس مصر وحصد 16 ميدالية متنوعة.

جدير بالذكر انه تم اختبار اللاعبة نورا سيد عباس لمنتخب مصر للكونغفو تحت 16 سنة وفى انتظار انضمام باقي اللاعبين المتميزين بالنادى وترشيح عدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى بطولة أفريقيا، واختتم الحفل بتبادل الدروع وشهادات التكريم حيث تم تكريم الكابتن ناصر الوكيل والكابتن شريف حسانين ، والكابتن مسعد عبدالقادر ، الكابتن احمد عمري ، وتكريم المدير التنفيذى للنادى سامى بدير ، واهداء دروع تذكارية للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والكابتن عصام فاروق الحكم الدولى للكونغفو وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكونغفو.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن العمل الشبابي والرياضى يشهد طفرة غير مسبوقه على مستوى الانديه ومراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية في ظل رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على ضروره العمل على الاهتمام وتطوير كافة الانشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشئ والشباب على المستويين الشبابي والرياضي تحقيقا لاستراتيحية الدولة ورؤية مصر 2023 في بناء وتطوير الشخصيه المصرية.