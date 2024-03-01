عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معيط : نتطلع إلى هيكل مالي عالمي يحفز التمويلات الإنمائية للاقتصادات الناشئة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لابد من التعاون الدولي بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمي في خدمة قضايا التنمية.

وأضاف وزير المالية  في جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل: نتطلع إلى «هيكل مالي عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا في الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.

وأوضح وزير المالية، أن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

هيكل مالي عالمي 

أشار إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية في البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التي يمكن أن تسهم في دفع المسارات التنموية.

وزير المالية التنمية المستدامة الدين العالمي قضية الديون العالمية الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

انتحـ.ار الطالبة نيرة صلاح| إنهاء فحص موقف 7 أشخاص لعرضهم على النيابة

حماس : الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 رهائن في غزة

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف مياه في الفضاء .. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

أنا بخزن بس| اعترافات تفصيلية لسيدة المخدرات بالمطرية وعين شمس

مصطفى بكري ناعيا حلمى بكر: أحد أعمدة الموسيقى في العصر الحديث

حسين الشحات يسجل الهدف الأول في مرمى يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ