ادعوا له بالرحمة والمغفرة.. محمد ثروت ينعى الموسيقار حلمي بكر

نعى الفنان محمد ثروت الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب محمد ثروت:"وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض… ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

ورحل الموسيقار حلمي بكر، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 87 عامًا، في مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.