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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"زاخاروفا" تطالب ألمانيا بتوضيحات بشأن مخطط "ضرب روسيا"

ماريا زاخاروفا المتحدثة
ماريا زاخاروفا المتحدثة بإسم الخارجية الروسية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة بيانا بشأن التسجيل الصوتي للضباط الألمان الذين تحدثوا عن مخطط بشأن ضرب روسيا.

وطالبت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة بإسمها ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، ألمانيا بتوضيحات مشيرة إلى أنها ملزمة بتقديمها فورا، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية عبر حسابها بمنصة "تلجرام": "نطالب ألمانيا بتفسير ما جرى، وبرلين ملزمة بتقديم تفسيرها هذا على الفور، وستعتبر محاولات تجنب الإجابة على الأسئلة بمثابة اعتراف بالذنب".

يذكر أن رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيجودنيا" مارجريتا سيمونيان قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات ضد روسيا.

وجاء في نص المحادثة التي نشرتها سيمونيان حول نقاشات بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني بشأن ضرب جسر القرم بصواريخ "توروس"، أن رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية غريفي قال في إطار عملية التخطيط لاستهداف روسيا: "نحن بحاجة إلى تقسيمها إلى مراحل. أولا نبدأ بالخطوات البسيطة، ثم ننتقل إلى الأكثر تعقيدا".

وتابع "أو يمكننا أن نتوجه إلى البريطانيين بشأن إمكانية تقديم الدعم لنا في المرحلة الأولية، وأن يتعاملوا مع قضايا التخطيط؟".

ووفقا للنص الذي نشرته سيمونيان، جرت المحادثة في 19 فبراير 2024، وشارك فيها رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، وقائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس وموظفو مركز العمليات الجوية التابع لقيادة الفضاء الألمانية فينسكي وفروشتدت، وناقشوا مسألة إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا والهجوم على جسر القرم.

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