"أغذية" الإماراتية ترفع حصتها إلى 70% في شركة أبوعوف

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، أنها أكملت دمج حصة إضافية قدرها 10% في "مجموعة عوف"، شركة متخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة وتجارة التجزئة في مصر، مما يرفع حصتها إلى 70%.

وفي نوفمبر 2021، استحوذت "أغذية" على حصة قدرها 60% في "مجموعة عوف"، التي تقوم بمعالجة، تصنيع، والبيع بالتجزئة، وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات في جميع أنحاء مصر بما في ذلك القهوة الفاخرة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات الحلويات الأخرى التي تباع تحت العلامة التجارية الرئيسية "أبو عوف."

ومنذ الاستحواذ الأولي على "مجموعة عوف"، تمكنت "مجموعة أغذية" من تعزيز حضورها بشكل كبير في سوق الوجبات الخفيفة المصري الجذاب وتعزيز مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية المعبأة.

وقد كانت عملية الاستحواذ على "مجموعة عوف" جزءًا لا يتجزأ من مشروع تشكيل قطاع الوجبات الخفيفة، وهو القطاع الأسرع نمواً والأكثر ربحية ضمن "مجموعة أغذية".

300 متجر لأبوعوف

وأظهرت "عوف" أداءً رائعاً منذ الاستحواذ، حيث وسّعت نطاق مبيعاتها بالتجزئة إلى 300 متجرًا، وأطلقت ابتكارات مؤثرة، وعززت التميز في التنفيذ، وهي شركة ريادة أعمال حقيقية تتمتع بمرونة عالية.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية": "يعد قطاع الوجبات الخفيفة والأغذية الصحية ذو هامش الربح المرتفع قطاعاً مهماً للغاية بالنسبة لنا ولا يزال أحد فئات النمو الأساسية لدينا للمستقبل. وبعد هذا الدمج، نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع فريق "مجموعة عوف" لتعزيز نقاط قوتهم وقدراتهم وتوصيل منتجاتهم ليس فقط إلى المزيد من المستهلكين في جمهورية مصر، ولكن أيضًا إلى مستهلكين آخرين في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم."

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة عوف: "لقد عملنا جنباً إلى جنب مع فريق "مجموعة أغذية"، وتمكنا من تسريع نمونا بشكل كبير منذ الصفقة الأولية. وسيستمر تركيزنا على الحفاظ على مكانتنا الفريدة في سوق الوجبات الخفيفة المصرية إلى جانب توسيع نطاق وصولنا وبصمتنا الجغرافية".