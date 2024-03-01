برلماني: أسعار السلع تنخفض بعد صفقة رأس الحكمة

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات التي تتم في مصر لم تأتي من فراغ، ولكن حدثت من خلال خطط، ورؤية مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " فرصة جديدة" تقديم الإعلامية هند صبري، أن السنوات الماضية قامت الدولة بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث استثمارات بهذا الشكل.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر الكثير من الاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت متأخرة، ولكن سيفتح الأبواب لكل المستثمرين.

ولفت إلى أن تأثير صفقة رأس الحكمة، بدأ تظهر في بعض السلع، قائلا: "بعض السلع تنخفض، والفترة المقبلة ستنخفض أكثر، والجميع من المواطنين ينتظر الكثير من الانخفاضات".

وتابع: "الأموال التي دخل الدولة من خلال الصفقة، ستؤثر على الأسواق وستنخفض الأسعار، وأن الفترة المقبلة سيتم القضاء على الدولار بالسوق السوداء، والجميع شاهد حجم الانخفاض في قيمة الدولار أمام الدولار بالسوق السوداء".

وأوضح أن الدولة قامت بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي، والفترة المقبلة سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال شهرين، وسيكون إجمالي ما يدخل مصر حوالي 35 مليارات دولار".