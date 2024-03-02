5 وجبات صحية غنية بالبروتين ...ماذا تأكل بعد التمرين مباشرة؟

بعد التمرين، من المهم تناول وجبة تساعد في إعادة بناء العضلات وتعويض الطاقة المنفقة.

إليك خمس وجبات صحية غنية بالبروتين يمكنك تناولها بعد التمرين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

شريحة لحم مشوية مع خضار مشوية: يحتوي اللحم المشوي مثل الدجاج أو اللحم البقري على نسبة عالية من البروتين، وهو مهم لبناء العضلات واستعادة النسيج العضلي. قم بمشوي اللحم وقطعه إلى شرائح وقدمه مع خضار مشوية مثل الباذنجان والفلفل والكوسا.

سمك مشوي مع سلطة العدس: الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين غنية بالبروتين وحمض أوميغا-3 الدهني الصحي. قم بشوي قطعة سمك وقدمها مع سلطة العدس والخضار الطازجة.

وجبة البيض والخضار: البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويعتبر خيارًا سهلًا وسريعًا بعد التمرين. قم بتحضير بيض مسلوق أو مقلي وقدمه مع خضار مشوية أو سلطة.

سلطة الكينوا والدجاج: الكينوا هي مصدر ممتاز للبروتين والألياف والمعادن. قم بتحضير سلطة الكينوا وأضف إليها شرائح الدجاج المشوية والخضار المفضلة لديك مثل الطماطم والخيار والبصل.

سموثي البروتين: يمكنك تحضير سموثي البروتين باستخدام مسحوق البروتين المفضل لديك، مع حليب أو زبادي منخفض الدسم وفاكهة طازجة مثل الموز أو الفراولة. يعتبر سموثي البروتين خيارًا سريعًا وسهلاً لتناول البروتين بعد التمرين.

تذكر أن تشرب كمية كافية من الماء بعد التمرين لتعويض السوائل المفقودة أثناء التمرين. كما يمكنك استشارة خبير تغذية لتحديد الوجبات التي تناسب احتياجاتك الخاصة وأهدافك الرياضية.