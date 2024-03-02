اليوم.. تربية نوعية عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بالقليوبية

تنطلق اليوم السبت الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.



يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،و تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وتتضمن القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرية، وحملة كساء، وتقديم مواد غذائية لاهالي القرية، كما سيتم تقديم ورش فنية.

واستكمالاً لسلسلة ندوات التوعية لطلاب جامعة عين شمس شهدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس احتفالية تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين الحاصلين على منحة 100 مدرب معتمد والتي كان قد أطلقها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات في يناير الماضي.

سلّم الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات الشهادات ورخصة مدرب معتمد لمئة متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية.

وخلال الاحتفالية أوضحت الدكتورة غادة فاروق ان انطلاق المشروع القومي للتدريب واعداد القادة يهدف الي تطوير المهارات المهنية للقيادات من خلال البرامج المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات المتدربين في مختلف المؤسسات، و تطوير قدرات لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة احترافية تنعكس على زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة في مؤسساتهم، من أجل تلبية المتطلبات والتطورات داخل سوق العمل على مستوى العالم.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفى رفعت أن إطلاق "المشروع القومي للتدريب وإعداد القيادات" يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب وإعداد القيادات بالجامعات المصرية، وضمان تميز وكفاءة الحقائب والبرامج التدريبية المقدمة بها، وكذلك ضمان كفاءة المدربين العاملين بتلك المراكز من خلال وضع آلية لاعتماد المدربين وفق المعايير الحديثة، وكذلك مراجعة البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لمراكز التدريب، والترخيص لها بمزاولة النشاط، وفق المعايير التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبهم أشاد المتدربون بالمستوى المتطور تقنيا وتكنولوجيا وعلميا والمهارات التي تواكب المعايير الدولية والتي وفرها لهم المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وهو ما يفتح لهم آفاق جديدة للتدريب محليا وعربيا بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.