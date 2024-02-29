أستاذ سموم يشدد على أهمية الفهم السليم للتداخلات الغذائية مع الأدوية

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى، أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن تداخل الدواء مع الغذاء يؤثر على خصائصه، ما يؤدي إلى تأثير مباشر على آلية تأثيره وتوزيعه في الجسم، مشددة على أهمية الانتباه إلى وقت تناول الدواء وعدم تجاوز الجرعات الموصوفة، حيث يمكن أن يؤثر تغيير مواعيد الجرعات على فعالية العلاج.

وأوضحت أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن جسم الإنسان يفرز مواد وأنزيمات يمكن أن تؤثر في كفاءة امتصاص بعض الأدوية من خلال تحسين امتصاصها أو العمل على إعادة الامتصاص بالشكل المطلوب، وكما هو معروف فإن الدواء والغذاء مهمان جداً لمعالجة الجسم من حدوث أي مرض .

واستطردت أنه عادة فى رمضان يضطر مرضى إلى تغيير مواعيد الأدوية لتتماشى مع مواعيد الصيام، أو الاعتماد على الأدوية طويلة التأثير، وقد يتم تغيير الشكل الصيدلى للدواء فبدلا من تناول الأقراص يمكن أخذ الدواء كحقن، حتى لا يفسد الصيام.

تأثير الصيام على امتصاصية الدواء

وأوضحت أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، أن الصيام قد يؤدي إلى تغيير في نمط الأكل، وهو ما يمكن أن يؤثر على امتصاص الدواء في الجسم، ومن هنا تكمن أهمية التشاور مع الأطباء لتحديد أفضل وقت لتناول الأدوية مع الأخذ في اعتبارنا مواقيت الإفطار والسحور.

وأكدت الدكتورة رشا عزت، على أهمية توعية الجمهور بالتفاعلات الغذائية التي قد تحدث عند تناول الأدوية، ومن بين الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء تناول الأدوية:

1. المشروبات الغازية:

حذرت استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، من تناول المشروبات الغازية مع الأدوية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والقلب، فالتفاعل بين هذه المشروبات والأدوية قد يقلل من فعاليتها أو يزيد من مخاطر الآثار الجانبية.

2. منتجات الألبان:

شددت عزت، على ضرورة تجنب تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبدة والجبن مع بعض الأدوية، هذا يشمل خاصة الأدوية التي تتفاعل مع الكالسيوم، حيث يمكن أن يؤثر الكالسيوم على امتصاص المضادات الحيوية.

3. المكملات الغذائية بالكالسيوم والماغنسيوم:

حذرت أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، من تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم والماغنسيوم مع الأدوية، حيث يمكن أن يؤثرا على امتصاص الأدوية في الجسم وبالتالي يقللان من فعاليتها.

وتابعت: بالإضافة إلى الشيكولاتة "الدارك" التى فى حال تناولها بالتزامن مع تناول أدوية منومة قد تؤدى إلى نتائج عكسية، وستؤدى إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم إلى درجات كارثية، مشيرا إلى أن تناول أقراص الحديد منفردة، أو مع فيتامينات، يمثل خطورة على المرضى الذين يعانون مشاكل بالغدة الدرقية، كما يزيد الكافيين، من فعالية بعض الأدوية النفسية، وترفع من تأثير أدوية أخرى مثل الأسبرين، وعلاجات حساسية الصدر.

نصائح عامة

واختتمت أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، بنصائح عامة تشمل تناول الأدوية مع كميات كافية من الماء، والامتناع عن تناول الطعام الثقيل قبل تناول الأدوية لتجنب تأثيرات تأخير الامتصاص.