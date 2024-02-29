أستاذ سموم تحذر من تناول الدواء مع العصائر والمياه الغازية

أكدت الدكتور رشا عزت مصطفي، استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن تناول الأدوية مع العصائر أو المشروبات الغازية أو الشاى باللبن من أحد العادات الخاطئة التى تؤثر على الأدوية ومفعولها، وأعتاد عليها البعض خاصة فى الإفطار فى رمضان، مشددة على ضرورة تبني عادات صحية عند تناول الأدوية وتجنب التداخلات الغذائية التي قد تلغي تأثير العلاج أو تؤثر سلبًا على صحة الفرد.

أوضحت استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تلك التفاعلات يمكن أن تقلل من فعالية الدواء أو تزيد من خطورته، على سبيل المثال، بعض العصائر قد تتفاعل مع المكونات الدوائية مما يقلل من امتصاصها أو يؤثر على توزيعها في الجسم، وفيما يتعلق بالمشروبات الغازية، يمكن أن يؤدي احتواؤها على مواد معينة إلى تداخل غير مرغوب مع بعض الأدوية.

أفضل طريقة لتناول الأدوية

وفي سياق البحث عن أفضل السبل لتناول الأدوية، أشارت الدكتور رشا عزت، إلى أن الماء يظل الخيار الأمثل، حيث يتفاعل الماء بشكل أقل مع مكونات الأدوية، مما يحافظ على فعاليتها، لذا، ينصح بتناول الأدوية مع كمية كافية من الماء، وتجنب تناولها مع مشروبات أخرى.

العرقسوس

وأشارت استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية، إلى أن من الأمثلة على تفاعل الأدوية مع الطعام هو العرق سوس، حيث أنه يستنفذ البوتاسيوم من الجسم، ما يسبب زيادة كبيرة في نشاط دواء الديجوكسين، وهو دواء للفشل القلبي، ما يسبب مشاكل في ضربات القلب. كما يسبب العرقسوس أيضاً انحباس الصوديوم في الجسم، ويجدر الانتباه هنا أن ذلك يقلل من فعالية الأدوية الخافضة لضغط الدم ومدرات البول.