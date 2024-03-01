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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة سبَّبَ ارتباكا للسوق السوداء للدولار.. فيديو

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة سبَّب ارتباكا بالسوق السوداء للدولار وحسم الأمور بالاتجاه الصحيح.

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دفعة رأس الحكمة الأولى تكتمل.. وسياسيون يزفون بشرى بشأن انخفاض الأسعار قريبا

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برلماني: أسعار السلع تنخفض بعد صفقة رأس الحكمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مبينًا أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان.


وأشار إلى أن أهمية هذه الإيرادات تتمثل في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن في صورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية برفع التصنيف الائتماني للدولة.

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