زوجته رفضت نقله للمستشفى.. مفاجأة عن كواليس وفاة حلمي بكر

أكد الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزير الصحة وجه بالتوجه لمنزل الموسيقار حلمي بكر وعلاج حالته الصحية، مشيرا إلى أننا ذهبنا أمس لنقل الموسيقار إلى المستشفى، ولكن أهله المتواجدين رفضوا نقله أمس.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه صباح اليوم تم نقل الموسيقار إلى مستشفى كفر صقر، وأهله رفضوا هذا الأمر ونقلوه مستشفى قطاع خاص، متابعا أن شهادة الوفاة وتصريح الدفن مع زوجة الراحل حلمي بكر.



وتابع الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ليس لدينا أي مشكلة في نقل الموسيقار الراحل حلمي بكر لثلاجة مستشفى كفر صقر، ولكننا ننتظر إنهاء الأزمة بين أهل الموسيقار، حتى نتمكن من نقله إلى الثلاجة.

