ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الفقيد له في قلوبنا كل الحب والتقدير والاحترام.



وأضاف مصطفى كامل، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه :"مش هنقدر ننساه، وكان يقول لي أنني أشبه به في البداية، وكنت على علاقة طيبة معه".

مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن الأشهر الأخيرة في حياة حلمي بكر



وتابع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه انقطع تواصلي مع الموسيقار حلمي بكر منذ 7 أشهر، متابعا أنه فجأة سمعنا أنه في فترة نقاه بطريقة غريبة. وزوجته كانت تقول إنه لا يريد في مستشفيات تابعة للنقابة، وكان يعالج في شقة، والنقابة لم تتأخر في تقديم والعلاج كل الدعم للفنان.



وأكمل مصطفى كامل، انه :"سيتم رفع قضية علشان نجيب حق حلمي بكر، ومعانا رسائل هيتم إرسالها للجهات الأمنية من أجل أخذ حقوق الموسيقار، وربنا ينتقم من كل اللي عمل كده في الراجل ده في آخر أيامه".

