أخبار الفن| بكاء ناهد السباعي في ختام حفل «الكاثوليكي» لهذا السبب.. وفاة الموسيقار حلمي بكر

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

أقيم اليوم حفل ختام المركز الكاثوليكي لدورته 72 برئاسة الأنبا بطرس دانيال بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل حنان مطاوع، عبد الرحيم كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح.

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور مجموعة من نجوم الفن.

أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الكبير لوفاة الموسيقار حلمي بكر، النقيب الشرفي للمهن الموسيقية.

قدم عدد من النجوم، واجب العزاء للفنان هاني رمزي، في وفاة عمه، اللواء نبيل رمزي، في كنيسة المرعشلي، وكان من أبرز الحاضرين إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.