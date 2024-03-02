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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| بكاء ناهد السباعي في ختام حفل «الكاثوليكي» لهذا السبب.. وفاة الموسيقار حلمي بكر

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

بكاء ناهد السباعي في ختام الكاثوليكي.. لهذا السبب

أقيم اليوم حفل ختام المركز الكاثوليكي لدورته 72 برئاسة الأنبا بطرس دانيال بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل حنان مطاوع، عبد الرحيم كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح.

 

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما
 

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار  حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

 

بحضور مصطفى كامل والنجوم.. محمد فؤاد يحتفل بعقد قران نجله عبد الرحمن

 

احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور مجموعة من نجوم الفن.

 

انهيار مصطفى كامل : لكل الناس اللي سابته حلمي بكر مات

 

أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الكبير لوفاة الموسيقار حلمي بكر، النقيب الشرفي للمهن الموسيقية.

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان هاني رمزي في وفاة عمه

 

قدم عدد من النجوم، واجب العزاء للفنان هاني رمزي، في وفاة عمه، اللواء نبيل رمزي، في كنيسة المرعشلي، وكان من أبرز الحاضرين إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

 

الساعات الماضية الفنان مصطفى كامل الفنان محمد فؤاد المهن الموسيقية المركز الكاثوليكى الموسيقار حلمي بكر

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