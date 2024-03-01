عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بكاء ناهد السباعي في ختام الكاثوليكي.. لهذا السبب

صدى البلد

أقيم اليوم حفل ختام المركز الكاثوليكي لدورته 72 برئاسة الأنبا بطرس دانيال بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل حنان مطاوع، عبد الرحيم كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح.

ومنح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما فى ختام دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، شهادة تقدير للفنانة ناهد السباعي عن دورها في فيلم 19 ب.

وقالت وهى تبكي : "أنا بهدي الجائزة دي لوالدتي لأنها كانت تحب هذا المهرجان وكانت تحب دوري بهذا الفيلم".

ياسمين رئيس أفضل ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي

تكريم لطفي لبيب في الكاثوليكي.. والفنان: الجائزة أعطتني دفعة للمستقبل

وحصل فيلم أنا لحبيبي، على شهادة المهرجان وتسلم الجائزة حامد صبحي، وحصل أيضا فيلم ١٩ ب، على شهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، وبيت الروبي، أيضا حصل على شهادة تقدير.

وأيضا فيلم وش في وش حصل على شهادة تقدير، وفيلم ڤوي ڤوي ڤوي تسلم شهادته المخرج عمر هلال.

وحرص الأب بطرس دانيال على تكريم لجنة التحكيم، من بينهم حنان مطاوع وعبد الرحيم كمال، وسط حرص مجموعة من نجوم الفن على المشاركة في تلك الاحتفالية.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

احمد خالد صالح الاب بطرس دانيال أفضل ممثلة الفنانة حنان مطاوع المهرجانات السينمائية المخرج عمر هلال المركز الكاثوليكى المركز الكاثوليكى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

ترشيحاتنا

لن تدفع للصحافة الإلكترونية.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

المصابون بـ كورونا يعانون الآن من نقص في مستوى ذكائهم.. تفاصيل

عجائب كثرة الذكر.. 10 أمور فيها ثواب عظيم

شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد بالأردن.. فيديو

كولر يحدد شروط عودة كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ