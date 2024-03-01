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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة حلمى بكر ..علامات مبكرة تظهر على كبار السن تستوجب العلاج

حلمى بكر
حلمى بكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة حلمي بكرعن عمر 86 سنة بعد صراع شديد مع المرض.

وعانى الملحن الكبير حلمي بكر من عدة أزمات صحية شديدة أصابت أجزاء مختلفة من الجسم منها  البروستاتا والكلى والقلب والضغط والأوعية الدموية.

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ودخل الموسيقار حلمى بكر، المستشفى عدة مرات، قبل وفاته؛ بسبب تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الأخيرة.

وطالبت زوجته، نقيب المهن الموسيقية، بمساعدة الملحن الكبير فى العلاج، وحدث خلاف كبير بينهما، ثم قررت نقل زوجها للشرقية؛ لاستكمال العلاج وسط جو من الهدوء.

ويعد ظهور عدة أمراض على الملحن الكبير حلمي بكر، هو أمر شائع بين كبار السن ويعرف بـ أمراض الشيخوخة، وكلما كان اكتشافها سريعا وتم التعامل معه بشكل صحيح؛ كلما كانت فرص النجاة أسرع.

حلمي بكر
حلمي بكر

ووفقا لما جاء فى موقع “drugs” نعرض لكم أهم العلامات التى تظهر على كبار السن تؤكد ضرورة رعايتهم 

زيادة القابلية للإصابة بالعدوى والأمراض
زيادة خطر الإصابة بضربة الشمس أو انخفاض حرارة الجسم
انخفاض طفيف في الطول حيث تصبح عظام العمود الفقري لدينا أرق وتفقد بعض الارتفاع
تنكسر العظام بسهولة أكبر
تغيرات في المفاصل، تتراوح من التيبس الطفيف إلى التهاب المفاصل الحاد
وضع منحني
حركة بطيئة ومحدودة
انخفاض في الطاقة الإجمالية
إمساك
سلس البول
تباطؤ طفيف في التفكير وفقدان الذاكرة الشديد 
انخفاض ردود الفعل والتنسيق وصعوبة التوازن
انخفاض في حدة البصر
انخفاض الرؤية المحيطية
درجة معينة من فقدان السمع
التجاعيد وترهل الجلد
تبييض أو شيب الشعر
فقدان الوزن ، بعد سن 55 عامًا عند الرجال وبعد سن 65 عامًا عند النساء

حلمي بكر وفاة حلمي بكر الملحن الكبير حلمي بكر انخفاض حرارة الجسم أمراض الشخوخة

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