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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير سيراميكا كليوباترا يفجر مفاجأة بشأن الأهلي و القندوسي

صدى البلد

علق أيمن الرمادي  المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على فوز فريقه وتفاصيل طلب الأهلي لعودة القندوسي .

وقال أيمن الرمادي عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامي إبراهيم فايق : أتمنى نكمل في المربع والأهلي طلب رجوع القندوسي.
 

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة، ويبدأ يوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر”.

 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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