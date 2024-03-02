للمساعدة على التكاثر..عائلة باندا عملاقة تغادر إسبانيا إلى الصين|شاهد

عادت دببة باندا من الفصيل العملاق إلى الصين في محاولة لزيادة تكاثرها حيث إنها مهددة بالانقراض.



لمساعدتهما على التكاثر

ومن المقرر أن يتم إرسال زوجين من الباندا يعيشان حالياً في حديقة حيوان في مدريد إلى موطنهما في الصين في محاولة لمساعدتهما على التكاثر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وسيتم إرسال هوا زوي با، 20 عاماً، وبنغ شينج، 23 عاماً، إلى قاعدة تشنجدو لتربية الباندا العملاقة في جنوب غرب الصين للمشاركة في برنامج تربية.

ويعيش زوجا الباندا في مدريد منذ عام 2007. وسيتم استبدالهما بباندا جديد أرسلته الجمعية الصينية للحياة البرية.

