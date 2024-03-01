افتتاح القرية الأولمبية والبارالمبية في باريس|شاهد

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرية الأولمبية والبارالمبية في سان دوني بضواحي باريس، قبل خمسة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.



استغرق تشييدها 7 سنوات

وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو 2024 إلى 11 أغسطس 2024، بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس 2024 إلى 8 سبتمبر 2024، وسيستوعب المجمع الذي استغرق تشييده 7 سنوات، حوالي 14500 رياضي مع الطواقم المرافقة لهم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وتضم القرية حوالي 82 مبنى و3000 شقة و7200 غرفة على موقع مساحته 52 هكتاراً، بين سان دوني وإيل سان دوني وسانت وان شمال باريس، وتم تشييد كل شيء وفقًا لأحدث المعايير البيئية.

