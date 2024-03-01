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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتتاح القرية الأولمبية والبارالمبية في باريس|شاهد

صدى البلد

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  القرية الأولمبية والبارالمبية في سان دوني بضواحي باريس، قبل خمسة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
 

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استغرق تشييدها 7 سنوات

وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو 2024 إلى 11 أغسطس 2024، بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس 2024 إلى 8 سبتمبر 2024، وسيستوعب المجمع الذي استغرق تشييده 7 سنوات، حوالي 14500 رياضي مع الطواقم المرافقة لهم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

وتضم القرية حوالي 82 مبنى و3000 شقة و7200 غرفة على موقع مساحته 52 هكتاراً، بين سان دوني وإيل سان دوني  وسانت وان شمال باريس، وتم تشييد كل شيء وفقًا لأحدث المعايير البيئية.
 

باريس الألعاب الأولمبية القرية الأولمبية يورونيوز توك شو صدى البلد إيمانويل ماكرون

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