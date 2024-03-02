ختام فعاليات مؤتمر " الطريق إلى جائزة نوبل " بطب عين شمس

اختتمت فعاليات الموتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية الذي نظمته كلية الطب جامعة عين شمس، تحت شعار " الطريق الي جائزة نوبل".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويعد هذا المؤتمر علامة فارقة ومضيئة في مسيرة البحث العلمي في مصر ونواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى.

وشهد المؤتمر مناقشة ٣١ بحثًا علمياً مقدمًا من جامعات وكليات مصر المختلفة خلال ٨ جلسات علمية كما تم عرض بحثين مقدمين من الجامعة الاردنية عبر الميكروسوفت تيمز.

وأشاد أعضاء لجان تحكيم الابحاث الطلابية من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة بالمستوي المتميز للابحاث الطلابية لجيل المستقبل .

كما تضمنت فعاليات المؤتمر محاضرة عن البحث العلمي قدمتها الدكتورة مرفت راضي استاذ الصحة العامة والطب الوقائي .

وأشادت الدكتورة أماني مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائي بالمستوي المتميز للباحثين وبالتنوع المميز للأبحاث المقدمة من علماء مصر الشباب.

وشهد المؤتمر تكريم كلاً من الدكتورة مرفت راضي استاذ الصحة العامة والطب الوقائي والدكتورة مها الجعفري علي ما بذلوه من جهد كبير علي مدار السنوات لإنجاح المؤتمر وأيضاً تكريم الفائزين بالمراكز العشر الاولي في المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية "الطريق الي جائزة نوبل ".

وحضر ختام المؤتمر الدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب ود ايمان بكر رئيس قسم الصحة العامة ود اماني مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائي و رئيس المؤتمر ود مها الجعفري استاذ الصحة العامة و الطب الوقائي و سكرتير عام المؤتمر .

كما شملت فعاليات الختام عروض فنية مميزة ومتنوعة للطلبة الوافدين من جمهورية الهند تلتها فقرة من الشعر مقدمة من ثلاثة من الطلبة من الجمهورية السورية ثم عرضاً ثقافياً عن المملكة الأردنية الهاشمية.