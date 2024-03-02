قادر على إنهاء الحرب بمكالمة.. ناشط أمريكي يشن هجوما حادا على بايدن

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انتقد الناشط السياسي الأمريكي والمذيع السابق مهدي حسن، الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم بذل المزيد من الجهد لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، منوها بأن الرئيس الامريكي يمكنه أن ينهيها بمكالمة هاتفية واحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال حسن :"لدى جو بايدن القدرة على رفع سماعة الهاتف وإنهاء هذه الحرب".

وتابع "يمكنه أن يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي ويقول له نحن نقطع الاتصال بك ونحن نقطع المساعدات ونقطع عنك امدادت الأسلحة لأن الإسرائيليين وجنرالات إسرائيل يقولون أنه لا يمكنهم الاستمرار بهذه الحرب بدون أمريكا".

وأشار إلى أن بايدن “قال خلال السنوات القليلة الماضية إن دونالد ترامب يشكل تهديدًا وجوديًا لديمقراطيتنا”.

https://youtube.com/shorts/NpDhD7L21io?si=aHD8ZtCxtV59b1XP

وأضاف : “إن فكرة أن يخاطر بايدن ليس فقط برئاسته، بل بمستقبل الديمقراطية الأمريكية من أجل بنيامين نتنياهو وإيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش وبقية الفاشيين في إسرائيل هي فكرة غريبة ولا يمكن تفسيرها بالنسبة لي”.

ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من اليسار الأمريكي للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الدموية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين منذ أكتوبر.