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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: مصر تدعم فلسطين سياسيا وقانونيا وإنسانيا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن استقلالية القرار المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية وأبعادها، بدأت في الوضوح بعدد من الرسائل المُباشرة بصورة أكثر تنسيقا أمام قمة القاهرة للسلام.

 

وأضافت إيمان زهران، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تدعم فلسطين سياسيا وقانونيا وإنسانيا، حيث إن الدولة تسارع في إدخال المُساعدات برا وجوا أيضا.

 

وأكملت: مصر ستقوم بإسقاط مساعدات جويا لقطاع غزة بصفة مباشرة من جانب الدفاع الجوى المصري وبمشاركة الإقليم العربي الأردني والإمارات وقطر وأيضا فرنسا.

 

وأكدت على أنه من حق الشعب الفلسطيني التحلل من الاحتلال وممارساته و انتهاكاته وإعادة تشكيل ديموجرافية القطاع الفلسطيني وأراضي الضفة الغربية.

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