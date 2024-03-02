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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في السنيما.

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ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون ميلتون مع سويت شيرت باللون الموڤ الفاتح مما جعل متابعيها يشبهونها بالبيجامة.

انتعلت نسرين طافش حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات واكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

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