چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

ولفتت جورجينا رودريجيز الأنظار بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستانا طويلا للغاية نصف كم واتسم الجزء العلوي من التصميم بأنه يشبه "تي شيرت" لـ كريستيانو رونالدو يحمل توقيعه ورسالة حب.

تزينت جورجينا رودريجيز بمجموعة من المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا رودريجيز على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، كما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

جورجينا

جورجينا