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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت قصير للغاية كشف عن بطنها مع بنطلون جينز باللون الأسود.

أنتعلت جنا عمرو دياب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم جمعت بين اللون البرتقالي و الأسود.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت جنا عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

 

أبنة عمرو دياب
أبنة عمرو دياب
أبنة عمرو دياب
أبنة عمرو دياب
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