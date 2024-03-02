عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات في دبي.

txt

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

txt

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

تألقت ياسمين صبري في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تيمز بالقماش المخملي ذات اللون البنفسجي.

علق شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على فستان ياسمين صبري في دبي قائلا:"من اجمل و افخم الالوان يلي تطلع بقماش الڤلڤت"المخملي"."
تابع:"بس التصميم مو شي ، اوك بسيط و انيق بس طالع ماكثير مرتب على جسمها ، مع حركتها تبين بعض المناطق واسعه بالفستان …المكياج حلو الشعر مرتب بس مامناسب مع قصة اكتاف الفستان ، و الحلق مناسب ."

ياسمين صبري
ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري آخر أعمال ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري اخبار ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بفستان لافت.. زوجة نجل محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قرانهما

وفاة حلمي بكر… جمال شعبان ينعى الموسيقار الراحل بكلمات مؤثرة

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

ترشيحاتنا

قناديل بحر في السماء.. ما القصة؟

كارثة بيئية.. غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر

السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

دولة عربية تتعرض لـ 10 هزات أرضية خلال شهر

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمصر غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ