تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات في دبي.

تألقت ياسمين صبري في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تيمز بالقماش المخملي ذات اللون البنفسجي.

علق شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على فستان ياسمين صبري في دبي قائلا:"من اجمل و افخم الالوان يلي تطلع بقماش الڤلڤت"المخملي"."

تابع:"بس التصميم مو شي ، اوك بسيط و انيق بس طالع ماكثير مرتب على جسمها ، مع حركتها تبين بعض المناطق واسعه بالفستان …المكياج حلو الشعر مرتب بس مامناسب مع قصة اكتاف الفستان ، و الحلق مناسب ."