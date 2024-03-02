رئيس الوزراء: السياحة العلاجية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النمو الكبير الذي يشهده سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، أن السياحة العلاجية و الاستشفائية تعد مجالًا خصبًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر شرعت في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصد للسياحة العلاجية و الاستشفائية.