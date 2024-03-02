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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. بيجو 5008 بدون جمارك وخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة بيجو 5008 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في مصر، وهي من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة 70% بالاضافة لعدة تسهيلات أخرى.

بيجو 5008

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، حيث سبق أن أعلن مجلس الوزراء للمرة الأولى عن القانون، في أكتوبر من عام 2022، والذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

ينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

انتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج، حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل، وسنة الصنع، وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

بيجو 5008

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 5008 

بيجو 5008 موديل 2019 بقيمة 5,485 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2020 بقيمة 5,913 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2021 بقيمة 7,474 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة 9,041 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة 9,674 دولارا.

بيجو 5008 بيجو 5008 موديل 2023 الكروس اوفر مصر مجلس الوزراء

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