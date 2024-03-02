يورجن كلوب يوجه صدمة لـ محمد صلاح بشأن المشاركة أمام نوتنجهام

استقر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على التشكيلة المتوقعة لفريقه في مواجهة نوتنجهام فورست، ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - بوبي كلارك.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - إليوت.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح عن المباراة، بسبب الإصابة.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح ليس بعيدًا عن العودة للمشاركة، لكنه لن يكون في الملعب غدًا ضد نوتنجهام، ربما يكون ذلك ممكنًا في الأسبوع المقبل، إنه في طريقه للعودة، ولكن بالتأكيد ليس جاهزًا لمواجهة الغد".