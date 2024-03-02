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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 28 حالة تعدٍ بمساحة 4645 متر مبانٍ، و3 حالات تعدٍ بمساحة 8 فدادين على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المرحلة الثانية تعدي على الأراضى الزراعية توجيهات رئيس الجمهورية

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