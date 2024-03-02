إزالة 8 عيون مقابر مقامة بالمخالفة على أرض زراعية بديرب نجم

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة لحالات بنطاق الوحدة المحلية بصافور وأسفرت الحملة عن إزالة ( ٨ ) عيون مقابر مقامه بالمخالفة على أرض زراعية و ( ٤ ) قطع اراضي مسورة بالبوص وإزالة غرفتين بالطوب الأحمر بعزبة القريعي التابعة لقرية طحا المرج التابعة للوحدة المحلية.

وفي الوحدة المحلية بصفط زريق تم إزاله 3 اعمده مقامه بالمخالفة في مسطح الخدمات بقرية كفر الجنيدي وتمت الإزالة على نفقة المواطن المخالف وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وفي الوحدة المحلية ببهنيا تم تنفيذ إزالة كلية في المهد لغرفة بالطوب الاحمر والطين على مساحة ( ٢١م ) بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بعزبة مظهر التابعة لقرية كراديس التابعة للوحدة المحلية ببهنيا وتمت الازالة على نفقة المواطن.