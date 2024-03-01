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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تنظم فعالية يوم الشرقية بشارع المعز بالقاهرة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية فعاليات "يوم الشرقية" هذا العام بشارع المعز، والعام الماضى بالمتحف القومى للحضارة المصرية ، يعد ترويج فعال للمنتج السياحى الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية ،سواء داخلياً أو خارجيا ،مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتيح للزائرين من داخل وخارج مصر تعايش التجربة الإنسانية الشرقاوية بشقيها البدوى والريفى.

كلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير فعالية "يوم الشرقية " للعام الثانى على التوالي والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أمس بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة صباح اليوم وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وتحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة ،وتوزيع شهادات التقدير على كل المشاركين فى الفاعلية من مبادرة قادرون بإختلاف والحرفين والفنانين وفرقة الفنون الشعبية ".

من جانبها أوضحت نائبة المحافظ أن فعالية يوم الشرقية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية  ورفع الوعى السياحى والأثرى والتعريف بما تشتهر به محافظة الشرقية من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية التراثية  "فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى والحرف الإبداعية وتنوع المقومات السياحية ".

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وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن فاعلية " يوم الشرقية " بشارع المعز شارك  فيها 47 فنان تشكيلى فضلاً عن مشاركة عدد (25) حرفى من منتجى (ورق البردى – الخزف والفخار- السجاد اليدوى – العرائس الخشبية – ريزن - كروشية – المنتجات الجلدية – الاكسسورات – شغل الخرز – الملابس البدوية والريفية )، وتضم ايضاً منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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