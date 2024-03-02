في غارة إسرائيلية .. مقتل قيادي تقني من حزب الله بالناقورة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن مقتل قيادي تقني متخصص بالعمليات الحربية في غارة الناقورة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف سيارة جنوبي لبنان كانت تقل أعضاء مسؤولين عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وأضاف أن العناصر المستهدفة يتبعون لواء الإمام الحسين التابع لإيران ويعملون لصالح حزب الله.

وكانت وكالة “صفا” الفلسطينية أفادت في وقت سابق، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا جرحى.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله اللبناني 7 من مقاتليه قتلوا بالقصف الإسرائيلي جنوب لبنان.