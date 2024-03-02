تعدى على طفلة.. جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 15 عامًا لعاطل

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما، على ما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتعدي على طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 30790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على ابنتها، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليها طفلة بمنزل المتهم، عقب تركها من قبل والدتها لدى المتهم جارهما، وخلال تواجدها بالشقة سكن المتهم، قام بالتعدي عليها، وهددها بالضرب وهتك عرضها، وعقب عودة والدتها أبلغتها، فقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.