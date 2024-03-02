عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعدى على طفلة.. جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 15 عامًا لعاطل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما، على ما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتعدي على طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ثقافة الإسكندرية تدشن عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 30790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على ابنتها، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليها طفلة بمنزل المتهم، عقب تركها من قبل والدتها لدى المتهم جارهما، وخلال تواجدها بالشقة سكن المتهم، قام بالتعدي عليها، وهددها بالضرب وهتك عرضها، وعقب عودة والدتها أبلغتها، فقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

الاسكندرية جنايات الاسكندرية الدعوى المدنية السجن المشدد 15 عاما المصاريف الجنائية امن الاسكندرية قسم شرطة العامرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مرتضي منصور : زوجة حلمي بكر لن تفلت من العقاب بعد جرائمها

بدء جلسة محاكمة المتهمبن في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد التموين"

أزمة في هايتي.. زعيم عصابة يهدد رئيس الوزراء وسط أعمال عنف

كولر يطمئن على الشناوي في جلسة خاصة.. شاهد

قناديل بحر في السماء.. ما القصة؟

كارثة بيئية.. غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ