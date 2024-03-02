تنظيم 7 ورش عمل استفاد منها 132 طالبًا في البحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع ، حيث قامت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة أحمد عرابي بمدينة دمنهور.

وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة أنه قد استفاد من أنشطة الحملة ١٣٢ طالبا من المرحل المختلفة بواقع ٧ ورش عمل بعنوان اهلاً رمضان وورشة قراءة مفتوحة ومسابقة فمعلومة وتوزيع هدايا وجوائز وورشة ألعاب تفاعلية - ورشة تعليم رسم شخصيات رمضانية وشخصية بكار - إشغال يدوية عمل فانوس - ورشة تلوين متنوعة ورشة حكي.

جدير بالذكر أنه سيتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحال.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .