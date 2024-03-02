وفد إدارة الدفاع المدني يدعم الأطفال مرضى السرطان في الصعيد.. صور

نظمت إدارة الدفاع المدني في مديرية أمن الأقصر زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.



كان في استقبال وفد إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن الأقصر ، د.محمود معتز الزمبيلي مدير مستشفي شفاء الاورمان للأطفال ورافقهم في جولة تفقدية للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم لهم بمشاركة طلاب فرع جنوب الوادي.

وأشاد وفد إدارة الدفاع المدني بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان للمرضى، وأكد وفد الدفاع المدني على أن تواجدهم بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.



من جانبه اثنى محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن الأقصر، وحرصهم على الزيارة للمستشفى، والتي تساهم في رفع معنويات المرضى، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم والاطمئنان على الاطفال موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على المرضى، وتشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية.

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