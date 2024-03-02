صحف السعودية| مصر تعلن إسقاط مساعدات إنسانية عاجلة على غزة.. شهود على «مجزرة الجوعى» فى القطاع .. وتفاقم التوتر جنوب لبنان

«حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

لندن تدعو إلى «تحقيق عاجل» في مجزرة غزة

السعودية تبدأ إصدار التأشيرة التعليمية للطلبة الدوليين

المديفر: المملكة ستتحول مركزاً عالمياً رئيساً لإنتاج وتصنيع المعادن

تقلبات جوية تشهدُها معظم مناطق المملكة

تناولت صحف السعودية تطورات المجازر الجارية بحق الفلسطينين في غزة فيما تواصل مصر جهودها لاغاثة الأهالي في القطاع المحاصر.



أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أعلن العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، اليوم (السبت)، أن مصر واصلت أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة على شمال قطاع غزة.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل، لكن قناة «القاهرة الإخبارية» كانت قد نقلت أمس عن مصادر أنه من المقرر إسقاط مساعدات إنسانية تزن 6.7 طن عبر طائرة مصرية في منطقة مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأوردت الصحيفة، ما قاله محمد الشولي، الذي خيم طوال الليل على طول طريق «الرشيد» الساحلية في غزة الباردة للحصول على فرصة للحصول على الطعام لعائلته قبل الليلة الدامية التي لُقبت بــ«مجزرة الجوعى» :«لقد رأيت أشياء لم أكن أعتقد أنني سأراها أبداً».

ويتابع الشولي لصحيفة «نيويورك تايمز»: «رأيت أشخاصاً يسقطون على الأرض بعد إطلاق النار عليهم، وآخرين أخذوا ببساطة المواد الغذائية التي كانت معهم واستمروا في الهروب للنجاة بحياتهم».

وكان الآلاف خرجوا وخيموا طوال الليل على طول الطريق الساحلية في ليلة غزة الباردة، متجمعين معاً وسط نيران صغيرة، في انتظار وصول الإمدادات حتى يتمكنوا من إطعام أسرهم، وسط مجاعة تشتد في قطاع غزة.

وواجه المئات الموت والإصابة، وفقاً لشهود عيان وطبيب عالج الجرحى، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين اليائسين الذين تقدموا للأمام عندما وصلت شاحنات المساعدات أخيراً قبل فجر يوم الخميس.



وحول لبنان، أوردت الصحيفة، أعلنت جماعة «حزب الله» اللبنانية صباح اليوم (السبت) مقتل ثلاثة من عناصرها في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت الجماعة في بيانات مقتضبة إن الثلاثة هم علي عبد النبي قاسم من بلدة محرونة، ومصطفى حسين سلمان من مجدل زون ومحمد علي غبريس من طيردبا، في جنوب لبنان.

لكن تلفزيونا محليا لبنانيا قال في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف صباح اليوم سيارة على طريق الناقورة بمنطقة الحمرا، في جنوب لبنان.

وأعلن «حزب الله» في بيان آخر تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على ثكنة ليمان العسكرية بشمال إسرائيل «أصابت هدفها بدقة».



وقالت صحيفة الشرق الأوسط، دعت بريطانيا، الجمعة، إلى «تحقيق عاجل ومحاسبة» بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في شمال غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إن «مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا». وأضاف «يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى».

وشدد على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن «إمدادات المساعدات غير الكافية»، ووصف الوضع الحالي بأنه «ببساطة غير مقبول».

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد أطلقت السعودية خدمة إصدار التأشيرة التعليمية عبر منصة «ادرس في السعودية» للطلبة الدوليين الراغبين بالدراسة في البلاد؛ بهدف تسهيل إجراءاتهم، وتحقيق التكامل بين وزارتي «التعليم» و«الخارجية» والقطاعات ذات العلاقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز دورها وجهة تعليمية عالمية.

كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في 27 سبتمبر (أيلول) 2022، استحداث تأشيرة تعليمية «طويلة المدى»، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء لأغراض الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، و«قصيرة المدى»، لدراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، ويستثنى حاملوهما من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

وتخاطب المنصة الطلبة من مختلف أنحاء العالم بعشر لغات مختلفة، وتمكّنهم من تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات السعودية بكل يسر وسهولة، حيث توفر برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية، قصيرة وطويلة المدى ضمن محيط تعليمي متميّز وحديث. كما تعزّز التعاون الأكاديمي والثقافي، والتزام البلاد بتطوير القطاع، واستقطاب المواهب والكفاءات.



ذكرت صحيفة الرياض، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول مركزاً عالمياً رئيساً لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المعادن العالمية.. التعدين والمعادن الحرجة" في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات.

وأوردت صحيفة الرياض، توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على مناطق عدة.



قالت صحيفة عكاظ، مع تصاعد المواجهات الدامية بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة اغتالت 3 من مقاتلي الحزب اللبناني بينهم مسؤول كبير على طريق البياضة - الناقورة، ما أدى إلى تفحم سيارتهم ، فيما أعلن الحزب أنه نفذ هجوما جويا على قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

وقال مصدر أمني إن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه السيارة، أثناء مرورها على الطريق العام الرابط بين بلدة الناقورة ومنطقة الحمرا القريبة من الحدود.

و نعى حزب الله 4 من مقاتليه دون تقديم تفاصيل أخرى أو توضيح ما إذا سقطوا جراء هجوم المسيرة أم لا، وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله إلى 223 جراء المواجهات والقصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023، استنادا إلى إعلانات الحزب.

وفي وقت سابق، شنت المقاتلات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، غارات على بلدات بليدا وراميا وعيتا الشعب ومنطقة جبل بلاط. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في «مرغليوت»، شمالي إسرائيل. وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية قصفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، جنوبي لبنان. واستهدف الجيش ما وصفه المتحدث بهيكل عسكري إضافي لحزب الله، وبنية تحتية تابعة للحزب في منطقة جبل البلاط، في جنوب لبنان.