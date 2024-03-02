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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد التموين"

المتهمون
المتهمون

بدأت منذ قليل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

فقد أمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

 واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

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