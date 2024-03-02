أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

احتفلت البلوجر حنان عبد الحكيم بزفافها خلال الأيام الماضية، وذلك في حفل ضخم وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين أيضا.

زفاف حنان عبد الحكيم

وبعد يومين من زفاف البلوجر حنان عبد الحكيم، أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خضوعها لأول جلسة كيماوي اليوم.

وكتبت حنان عبد الحكيم في منشورها: "2 /3/2024 النهارده كانت أول جلسة كيماوي ليا، حبيت أنزل بعد ما أخلص وأكون في منتهى الرضا بقضاء ربنا كله الحمد لله، خلصت أول جلسة وحاسة برضوا برضا وسبحان الله كانت خفيفة عليا مع إن كنت باخد نوعين صعبين جدا، وربنا خففها عليا أوي".

وتابعت: "الحمدلله أتمنى أشوف كل ده بعد ما أخلص وأبقى كويسه وأحمد ربنا إن عديت بيها واكتبلي أجر عند ربنا، في وقت المفروض راسمة سفر وصور بس خطط ربنا أحلى وأجمل أنا متأكدة، الحمد لله على كل شيء أنا قدها وهو ادهالي عشان عارفني وعارف إني واثقة دايما إن هو بيحبني حب لدرجة إنه اداني حاجة كبيرة وعارف إني هستحمل".

وطلبت البلوجر حنان من متابعيها: "ادعولي وشكرا أوي على كل الدعم والحب والدعاء اللي بشوفوا منكم كل يوم".