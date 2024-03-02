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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الثالث.. رئيس غرفة القاهرة يشيد بالإقبال على أهلا رمضان بأرض المعارض

الغرفة التجارية بالقاهرة
الغرفة التجارية بالقاهرة

أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية انه مع اليوم الثالث  على التوالي لانطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بمدينة نصر بالقاهرة ؛ وذلك اليوم السبت بالإقبال الكثيف من المواطنين على شراء احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية.


وأعرب ( العشري ) في بيان له عن سعادته بإقبال المواطنين على المعرض الذي  تتوافر به كافة السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق الحر نظرا لدعم غرفة القاهرة للعارضين حيث تتحمل الغرفة تكلفة تجهيز المعرض وإتاحة الأماكن للعارضين مجانا في مقابل وضع أكبر نسبة خصم علي أسعار السلع.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد افتتح  المعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

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