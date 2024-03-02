ضربة لحزب العمال المعارض.. فوز سياسي مؤيد للفلسطينيين بالانتخابات الفرعية بالمملكة المتحدة

خسر حزب العمال البريطاني المعارض، المتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها خلال أشهر، واحدا من أكثر مقاعده البرلمانية أمام عضو سابق في ذات الحزب، مؤيد للفلسطينيين ، وذلك في انتخابات فرعية اتسمت بالفوضى، وفقا لتقارير الإعلام الأمريكية.

وأفاد تقرير نشرته سي إن إن، بأنه تم انتخاب اليساري المخضرم جورج جالواي لتمثيل دائرة روتشديل بأغلبية ما يقرب من 6000 صوت، متعهدا بأن يكون شوكة في خاصرة حزب العمال بشأن حرب غزة.

وقد اجتذبت الانتخابات الفرعية، وهي انتخابات خاصة أجريت خارج دورة الانتخابات العامة، اهتماما خاصا؛ لأن حزب العمل اضطر إلى سحب دعمه لمرشحه، أزهر علي، بعد ظهور مقاطع فيديو له تدعي أن إسرائيل كانت متواطئة في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقلبت هذه التعليقات الحملة التي أشعلتها وفاة النائب المحلي رأساً على عقب.

ووقف حزب العمال في البداية إلى جانب علي، لكنه سحب دعمه ولكنه كان قريبًا جدًا من الانتخابات الفرعية بحيث لم يتمكن من تقديم مرشح آخر.

وقد خلق هذا فرصة لجالواي، الذي يتمتع بتاريخ طويل من الحملات الانتخابية في المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين والتي تستقطب أصواتهم، كما يقول النقاد، بشكل مقيت.

وفي الأيام التي سبقت الانتخابات الفرعية، اكتشف المحرر السياسي لصحيفة ذا صن، وهي صحيفة شعبية بريطانية، مواد انتخابية من جالاوي تم إرسالها خصيصًا إلى الناخبين المسلمين، قائلاً: 'لقد خذلت الطبقة السياسية روتشديل، وخذلت بريطانيا، وخذلت غزة'.

ووفقا للصحيفة احتوت الرسالة “لقد خان حزب العمال بقيادة كير ستارمر المسلمين، واختار بدلاً من ذلك دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة... أنا، جورج جالاوي، ناضلت من أجل المسلمين في الداخل والخارج طوال حياتي. ودفعت ثمن ذلك”

وكان حزب العمل يسير على حبل مشدود صعب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث دعا إلى وقف العنف دون الرغبة في انتقاد إسرائيل.

وقضية إسرائيل حساسة بشكل خاص، لأن حزب العمال كان حتى وقت قريب جدا متورطا في فضيحة معاداة السامية في عهد الزعيم السابق جيريمي كوربين.

وتم طرد جالاوي من حزب العمال في عام 2003 بعد أن عارض دعم رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال آنذاك توني بلير للحرب في العراق.

ولقد ظهر بشكل لا يُنسى ومتحديًا أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي للرد على الاتهامات بأنه استفاد من مبيعات النفط العراقي، متهمًا رئيس اللجنة الجمهوري بإصدار 'عواء'.

وفي حين يمكن لجالواي أن يدعي أنه كان دائمًا مؤيدًا لقضايا المسلمين والفلسطينيين، فقد تم اتهامه باستخدام استعارات معادية للسامية.

وقد أقالته محطة TalkSport الإذاعية بعد أن غرّد قائلاً: 'لا يوجد أعلام إسرائيلية على الكأس!' بعد هزيمة فريق كرة القدم الإنجليزي توتنهام هوتسبير، الذي يرتبط بصلات قوية بالجالية اليهودية في شمال لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

ونفى جالاوي في السابق مزاعم معاداة السامية.

وعمل أيضًا في وسائل الإعلام التي تمولها الدولة، مثل RT وPress TV، المملوكتين لروسيا وإيران على التوالي.

وتم حظر تراخيص البث الخاصة بكلتا القناتين في المملكة المتحدة واتُهمتا بالترويج للدعاية.