38 ألف وجبة.. تفاصيل أول عملية إنزال جوي للمساعدات الأمريكية إلى غزة

استجابة للمخاوف الإنسانية المتصاعدة في غزة، نفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال جوي للمساعدات في رفح، كما أوردت شبكة NBC News.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، نشر ثلاث طائرات من طراز C130 من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية لتنفيذ المهمة، حيث أسقطت 66 منصة نقالة تحتوي على 38 ألف وجبة.

يأتي هذا التطور الذي يعبر بوضوح عن قدرة الولايات المتحدة ورغبتها في معالجة أزمة مليون جائع في غزة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن خطط لبدء عمليات إسقاط جوي للأغذية وإمدادات الطوارئ إلى غزة في الأيام المقبلة. وجاء هذا القرار بعد تحذيرات عاجلة من الأمم المتحدة بشأن مجاعة وشيكة وتقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على سكان غزة بحثًا عن المساعدات الغذائية.

في مقال بقلم جوليان بورجر نُشر في صحيفة الجارديان، رفض النقاد فعالية الإنزال الجوي كحل للأزمة، ووصفوها بأنها مجرد لفتة. وجادل البعض بأن هذه الخطوة تعكس إحجام إدارة بايدن عن الاستفادة من نفوذها لإجبار إسرائيل على تسهيل جهود إغاثة برية أكبر.

شددت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة، على أنه على الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي قد تجذب الاهتمام، إلا أنها لا تقدم حلاً شاملاً للمعاناة في غزة. وبدلاً من ذلك، ينبغي للجهود الدبلوماسية أن تعطي الأولوية للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن المنطقة.