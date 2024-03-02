إسرائيل تبلغ مصر وقطر رفضها جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

رفضت إسرائيل المشاركة في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفقا ما اعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال، إن تحقيق نصر كامل على "حماس" سيمنع الحروب لفترة طويلة.

وافاد موقع "واللا" العبري بأن إسرائيل أبلغت قطر ومصر رفضها عقد جولة مفاوضات أخرى حول صفقة التبادل، وذلك حتى ترسل حماس قائمة بأسماء الأحياء من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف أن إسرائيل تطلب من حماس تقديم "رد جدي" فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم.

من جهته، كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه حتى اللحظة لا تزال المفاوضات تدور في الإطار العام.

وأوضح القيادي في حماس في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه ليس هناك حديث تفصيلي في الأسماء ولا حتى الأعداد، بينما يتم التركيز على إطار عام يتم بحثه حتى يتم التوصل إلى اتفاق عليه، لافتا إلى أن هذا الأمر يشير إلى صعوبة المفاوضات وعدم إحراز تقدم حقيقي فيها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك شعورا متزايدا بالتشاؤم في البيت الأبيض بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وذلك رغم الاتصالات التي أجراها الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين في إدارته مع مسؤولين بالمنطقة أمس لإنقاذ المفاوضات.