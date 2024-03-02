الإسكندرية تحصد المراكز الأولى بمسابقة كيدز شو

هنأت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إدارة الطلائع ومجالس إدارات والجهاز التنفيذي والإداري بمراكز الشباب الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة كيدز شو، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاءت النتائج كالتالي في مجال الجمباز الإيقاعي الجماعي المركز الأول مركز شباب سموحة، والمركز الثاني مركز شباب الانفوشي، وفي مجال الجمباز الإيقاعي الفردي حصد طلائع الإسكندرية المراكز الأول والثالث والرابع والسادس، وفي مجال الباليه الفردي، حصد الطلائع المراكز الرابع والسادس، وفي مجال الباليه الجماعي، حصدوا المركز الأول ارت سيتي، والمركز الثالث فريق الوهج (مركز شباب سموحة)، وفي مجال التعبير الحركي بأدوات مبتكرة، حصد مركز شباب سموحة المركز الأول.

كانت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، قد نظمت فعاليات مسابقة «كيدز شو» في التعبير الحركي والتمرينات الفنية الحديثة لطلائع مصر ،بمجالاتها المختلفة( التعبير الحركي بأدوات مبتكر- الجمباز الايقاعي(الخماسي،الفردي) - عروض الباليه(جماعي،فردي) - عروض مهارات الألعاب الرياضية(سلة- يد- كاراتيه- كونغ فو- تايكوندو) - الجمباز للجميع - عروض الزومبا والايروبيكس - عروض الاسكتنينج - العروض الاستعراضية - العروض الفنية بالعجل).