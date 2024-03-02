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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصل فرنسا: نشأت في الإسكندرية وكنت طالبة بمدرسة شامبليون

مدير مكتب صدى البلد
مدير مكتب صدى البلد مع قنصل فرنسا بالإسكندرية

أكدت قنصل عام فرنسا الجديدة بالإسكندرية لينا بلان إن الإسكندرية لديها صدى كبير في فرنسا ولدى الشعب الفرنسي، وهذا سيساعد كثيرًا  في تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.

وأشارت بلان في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، إلى أنها تحب الإسكندرية كثيرًا، لأنها نشأت في الإسكندرية حيث كان والدها قنصل فرنسا بالإسكندرية، وكانت طالبة بمدرسة شامبليون بالإسكندرية.

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وأضافت أن الإسكندرية بها روح جميلة ووجوه الناس مألوفة والمواطنين ودودين للغاية، وثقافتها تاريخيا وحضاريًا مهمة، وبها أيضًا مكتبة الإسكندرية التي تعتبر من أهم الرموز الثقافية بمصر.

وبالنسبة للتراث المصري، قالت بلان إنها تحب التراث الإسلامي، فهي تحب القاهرة الإسلامية بكل ما فيها، وفي الإسكندرية تحب منطقة الكورنيش من قلعة قايتباي إلى المنتزه، مضيفة إلى أن هناك رؤية محددة وعامة تهتم بها فرنسا لتطوير الجوانب الثقافية مع مصر فيما يتعلق بالتراث.

وحول التطوير في المدينة الساحلية، أوضحت بلان أن هناك تغيير وتطور كبير في الإسكندرية عما شاهدته في الماضي، فكل المشروعات والتنمية التي تنجزها القيادة السياسية في مصر بصفة عامة وخاصة في الإسكندرية، ملحوظة للغاية للجميع.

 

 

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