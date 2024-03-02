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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق أحياء الثغر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٧ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر مارس.

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وتقام القوافل يومي (٣-٤ مارس) قافلة طبية بوحدة اليمن بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي (٥-٦ مارس) قافلة طبية بوحدة العراق بنطاق حي العامرية، ويومي (١٢-١٣ مارس)قافلة طبية بوحدة ابيس ١ بنطاق حي شرق، وتقام يومي (١٧-١٨ مارس)قافلة طبية بوحدة الجلاء بنطاق  حي العامرية، ويومي (١٩-٢٠ مارس)قافلة طبية بوحدة الأسد بنطاق حي العامرية وأيضًا يومي (٢٤-٢٥ مارس) قافلة بوحدة الدخيلة بنطاق  حي العجمي، وتختتم مديرية الصحة شهر مارس بقافلة طبية يومي (٢٦-٢٧ مارس) بوحدة البيطاش بنطاق حي العجمي.

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