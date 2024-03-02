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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف الحضارة يشهد احتفال مؤسسة فاهم للدعم النفسي بمرور عام على انطلاقها

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

استضاف، منذ قليل، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الفعالية التي أقامتها مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" بمناسبة مرور عام على انطلاقها كأول مؤسسة مصرية للتوعية بالصحة النفسية.

حضر الفعالية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما حضر أيضاً السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والبروفيسور جابريل إفبيجارو الأمين العام للاتحاد العالمي للصحة النفسية، وعدد من الوزراء السابقين، ونواب مجلسى النواب والشورى، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة والسياسيين وخبراء الصحة النفسية، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

واستُهلت الفعالية بعرض فيلم وثائقي عن  أبرز أنشطة وفعاليات المؤسسة خلال عامها الأول والتي ركزت على نشر الوعي بالصحة النفسية، حيث نجحت المؤسسة في تنظيم 122 فعالية متنوعة، كما وصل عدد المستفيدين من أنشطتها خلال تلك الفترة إلى 1635 مستفيد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قامت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، بالتعريف بدور الموسسة حيث أنها مؤسسة مصرية رائدة في مجال الصحة النفسية على مستوى مصر والوطن العربي، وقد حققت نجاحاً كبيراً رغم حداثة تأسيسها في يناير 2023.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، على حرص مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" على دعم الصحة النفسية ونشر مفهوم المرض النفسي، والتعامل معه باعتباره مرضًا عضويًا، كما قدمت مفهوم المرض النفسي من منظور علمي، وكيفية التعرف عليه، ومساعدة المرضى وأسرهم، وحماية الأبناء من مسببات الأمراض النفسية والحفاظ على استقرارهم وسلامهم النفسي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف أن المتحف حريص على التعاون مع مختلف المؤسسات خاصة التي تقدم أنشطة إنسانية واجتماعية ودعم لمختلف فئات المجتمع وهو ما يأتي في إطار الدور المتكامل للمتحف، حيث أنه بات بجانب كونه مؤسسة ثقافية شاملة فهو داعم لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بسلوكيات المصريين ونشر الوعي بينهم سواء الثقافي أو الإنساني.

جدير بالذكر أن مؤسسة"فاهم للدعم النفسي" هى مؤسسة أهلية رائدة تهدف إلى زيادة الوعي بالأمراض النفسية من خلال حملات التوعية، والندوات وورش العمل مع الجهات والهيئات الحكومية وعدد من الأخصائيين والأطباء النفسيين، بالإضافة إلى تهيئة أسرة المريض النفسي لفهم ماهية المرض وكيفية التعامل معه والقضاء على الصورة السلبية الشائعة عن المرض النفسى.

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فاهم للدعم النفسي المتحف القومي للحضارة استصلاح الاراضى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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